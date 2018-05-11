Galatasaray Şampiyon Olursa Muslera, Aziz Yıldırım ile Kupa Sayısını Eşitleyecek

Galatasaraylı Fernando Muslera, takımının şampiyonluk ipini göğüslemesi durumunda Aziz Yıldırım'ın 20 senede kaldırdığı 11 kupayı 6 senede kaldırmış olacak.

Fernando Muslera, Galatasaray'ın şampiyonluk ipini göğüslemesi durumunda kupa sayısında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı yakalayacak.

AZİZ YILDIRIM 20 YILDA 11 KUPA KAZANDI

Aziz Yıldırım, 20 yıllık Fenerbahçe başkanlığı döneminde 6 Süper Lig, 2 Türkiye ve 3 de Süper Kupa şampiyonluğu ile toplamda 11 kazandı. 6'ncı sezonunu tamamlayan Muslera'nın da 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa şampiyonluğu ile 10 kupası bulunuyor.

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