Galatasaray Şampiyon Olursa Muslera, Aziz Yıldırım ile Kupa Sayısını Eşitleyecek
Galatasaraylı Fernando Muslera, takımının şampiyonluk ipini göğüslemesi durumunda Aziz Yıldırım'ın 20 senede kaldırdığı 11 kupayı 6 senede kaldırmış olacak.
Fernando Muslera, Galatasaray'ın şampiyonluk ipini göğüslemesi durumunda kupa sayısında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ı yakalayacak.
AZİZ YILDIRIM 20 YILDA 11 KUPA KAZANDI
Aziz Yıldırım, 20 yıllık Fenerbahçe başkanlığı döneminde 6 Süper Lig, 2 Türkiye ve 3 de Süper Kupa şampiyonluğu ile toplamda 11 kazandı. 6'ncı sezonunu tamamlayan Muslera'nın da 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 Süper Kupa şampiyonluğu ile 10 kupası bulunuyor.
YORUMLAR (18)
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AZİZ YILRIM GİTMESİN LÜTEFN BEŞİCİ YILDIZI BİZ TAKANA KADAR :)))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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BU ADAM FENERDEN GİTMEDİĞİ SÜRE DALGANIZI GEÇERSİNİZ İYİ OLUYOR.Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Muslera aday olsunCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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muslera adamın dibiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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İYİ Kİ VARSIN FENEV SAYENDE ÇOK GÜLÜYORUZ :)Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır