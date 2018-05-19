Galatasaray Şampiyon Olursa Fenerbahçe'ye İlk Kez 2 Şampiyonluk Fark Atacak

Beşiktaş'ı yenerek ezeli rakibini yarışta gerilere atan sarı-kırmızılılar, son haftada en az 1 puan alırsa şampiyon olacak. Cim Bom, son maçında hata yapmazsa Fatih Terim yönetimindeki 7. lig şampiyonluğunu yaşayacak. Galatasaray, İlhan Cavcav sezonunda mutlu sona ulaşması durumunda Fenerbahçe ile ezeli rekabetinde bir ilk yaşayacak.

FENERBAHÇE'YE İLK KEZ 2 ŞAMPİYONLUK FARK ATACAK

Fenerbahçe'ye şampiyonluk sayılarında 20'ye 19 önde olan sarı-kırmızılılar, bu sayıyı 21'e çıkararak 60 yıllık lig tarihinde ilk kez ezeli rakibine 2 şampiyonluk fark atmış olacak. İki ezeli rakip arasındaki en büyük fark 1959 ile 1987 tarihleri arasında yaşandı. Bu süreçte Galatasaray 14 yıl şampiyonluk sevinci yaşayamazken Fenerbahçe ile arasında 5 şampiyonluk fark açılmıştı. Fenerbahçe aradan geçen 21 sezonda 11 şampiyonluk yaşarken Galatasaray'ın kupa sayısı 6'da kalmıştı.

Şampiyonluk sayıları:

Galatasaray 20

Fenerbahçe 19

Beşiktaş 15

Trabzonspor 6

Bursaspor 1

(Fotomaç)