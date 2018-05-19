Galatasaray Şampiyon Oldu, Taraftar Sokaklara Döküldü

Galatasaray'ın Göztepe karşısındaki 1-0'lık galibiyetin ardından gelen şampiyonlukla beraber milyonlarca sarı-kırmızılı taraftarlar yurdun dört bir yanında şampiyonluğu çoşkuyla kutladı.

Spor Toto Süper Ligin son haftasında deplasmanda Göztepe'ye konuk olan Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazanarak 2017/2018 Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav sezonunu şampiyon tamamladı. Maç bitimiyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya kutladı.

GALATASARAY TARAFTARI SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

Galatasaray'ın 21. şampiyonluğuyla beraber yurdun dört bir yanında milyonlarca sarı kırmızılı taraftar sokaklara döküldü.

İŞTE KUTLAMALARDAN GÖRÜNTÜLER:

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YORUMLAR (2)

  • FATİH:
    Ekonomik daralmadan bunalınca dışarı çıkamayan halkım bahaneyle şampiyon oldu diye çıkıyor. Dolar olmuş 4. 50
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    AAAAAASDSAD: dolar diyon bunun türkiye ile ne alakası var mal herif seni dolar yahudi parası haçlı parası devlete kızıyorsunuz tl la bizim paramız
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