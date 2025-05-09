Galatasaray şampiyon oldu mu 2025?

Süper Lig'in 34. haftasında Sivasspor'u 4-1 mağlup eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a 1-0 yenilmesiyle şampiyonluk ihtimalini artırdı. Eğer Galatasaray, 35. haftada Trabzonspor'u mağlup eder ve Fenerbahçe, bu akşam RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybederse, Galatasaray bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edebilir. Galatasaray şampiyon oldu mu 2025?

GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU?

Cimbom ligde 8 puan farkıyla zirvede yer alıyor. Ligin bitimine 4 hafta kalırken sarı - kırmızılılar söz konusu 12 puanının 4 puanını alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek.

GALATASARAY YARIN ŞAMPİYON OLABİLİR

Diğer yandan Galatasaray, Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor'u mağlup eder, Fenerbahçe de bu akşam RAMS Başakşehir deplasmanında puan kaybı yaşarsa sarı - kırmızılılar bitime 3 hafta kala 25. şampiyonluğunu ilan edebilir.