Galatasaray Sahasında Yeni Malatyaspor'u Konuk Ediyor! Maçta 2 Gol Var
Süper Ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile devam ediyor.
Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile devam ediyor.
CANLI ANLATIM
İlk yarı sona erdi.
12' GOL! Gomis durumu 2-0'a getirdi. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Rodrigues'in pasında topu Gomis'le buluşturdu. Fransız yıldız müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0'a getirdi.
1' GOL! Galatasaray maça golle başladı. Defansın arasında giren Rodrigues topu kaptıktan sonra pasını verdi ve Belhanda topu boş kaleye yuvarladı.
1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.
İLK 11'LER BELLİ OLDU
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Rodrigues, Sinan, Gomis
YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Eren, Diallo, Azubuike, Aytaç, Adem, Boutaib
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KAZANAN YABANCI OYUNCULAR. İKİ TAKIMIN OYUNCULARINA BAKIN. KENDİ ÜLKEMİZDE DEPLASMAN YAŞIYORUZ.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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ANLADIK YANİ MAÇI SATTIĞINIZI DA İLK 10 DAKİKADA DELİK DEŞİK OLMASAYDINIZ. REZİLLER. BU SENE LİGDEN DÜŞMEDİNİZ ARTIK SENEYE DÜŞERSİNİZ İNŞALLAHCevap Yaz Yayından Kaldır
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Galatasaray i sampiyon yapacaklar Alanya Galatasaray maçında belli olmustuCevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
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birtek sinan turk geri 10 kisi yabanci bu nasil bir sistemdir yaa yaziklar olsunCevap Yaz 9 Yayından Kaldır
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10 yabanciyla oynuyolar diye aglayan kuslar bos yapmasin herkes rutbesini bilecek er yada gecCevap Yaz 11 1 Yayından Kaldır