Galatasaray Sahasında Yeni Malatyaspor'u Konuk Ediyor! Maçta 2 Gol Var

Süper Ligde şampiyonluğun en büyük adaylarından Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

CANLI ANLATIM

İlk yarı sona erdi.

12' GOL! Gomis durumu 2-0'a getirdi. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Rodrigues'in pasında topu Gomis'le buluşturdu. Fransız yıldız müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0'a getirdi.

1' GOL! Galatasaray maça golle başladı. Defansın arasında giren Rodrigues topu kaptıktan sonra pasını verdi ve Belhanda topu boş kaleye yuvarladı.

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Rodrigues, Sinan, Gomis

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Eren, Diallo, Azubuike, Aytaç, Adem, Boutaib

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YORUMLAR (13)

  • ADANALİ:
    KAZANAN YABANCI OYUNCULAR. İKİ TAKIMIN OYUNCULARINA BAKIN. KENDİ ÜLKEMİZDE DEPLASMAN YAŞIYORUZ.
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  • ÇUKUROVA:
    ANLADIK YANİ MAÇI SATTIĞINIZI DA İLK 10 DAKİKADA DELİK DEŞİK OLMASAYDINIZ. REZİLLER. BU SENE LİGDEN DÜŞMEDİNİZ ARTIK SENEYE DÜŞERSİNİZ İNŞALLAH
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