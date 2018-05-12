Galatasaray Sahasında Yeni Malatyaspor'u Konuk Ediyor! Maçta 2 Gol Var

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Galatasaray sahasında Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Bülent Yıldırım'ın yönettiği karşılaşma Galatasaray'ın 2-0 üstünlüğü ile devam ediyor.

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İlk yarı sona erdi.

12' GOL! Gomis durumu 2-0'a getirdi. Hızlı gelişen Galatasaray atağında Rodrigues'in pasında topu Gomis'le buluşturdu. Fransız yıldız müsait pozisyonda topu ağlara gönderdi ve durumu 2-0'a getirdi.

1' GOL! Galatasaray maça golle başladı. Defansın arasında giren Rodrigues topu kaptıktan sonra pasını verdi ve Belhanda topu boş kaleye yuvarladı.

1' Zorlu mücadele ilk düdükle başladı.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Denayer, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Rodrigues, Sinan, Gomis

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Sadık, Cissokho, Eren, Diallo, Azubuike, Aytaç, Adem, Boutaib