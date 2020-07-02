Galatasaray, Ryan Donk ile anlaştı mı? Galatasaray, Ryan Donk ile sözleşme imzalayacak mı? Orta saha, forvet, defans; nerede görev verilirse en iyisini yapa Ryan DOnk, Galatasaray ile sözleşme masasına oturuyor. Galatasaray, Ryan Donk ile sözleşme imzalayacak mı? Galatasaray, Ryan Donk ile anlaştı mı?

Kale dışında her bölgenin adamı olan Donk, son olarak Luyindama'nın sakatlanmasıyla stopere çekildi Performansıyla Galatasaray taraftarının beğenisini kazanan Donk, sözleşme masasında. Peki,Galatasaray, Ryan Donk ile sözleşme imzalayacak mı? Galatasaray, Ryan Donk ile anlaştı mı?

GALATASARAY, RYAN DONK İLE SÖZLEŞME İMZALAYACAK MI?

Sözleşmesi bu sezon sonu bitecek olan Ryan Donk ile 1+1 yıllık bir sözleşme yapılması planlanıyor. Hollandalı oyuncuya gelecek sezon için 1.2 milyon euro teklif edilecek.

Bir dönem ücretinin önemli bölümünü vermesine rağmen kiralanacak takım bulunamayan, hatta kadro dışı bile kalan Donk, Fatih Terim'in gelişiyle birlikte kendini buldu ve takıma oturdu. Hollandalı oyuncunun oldukça duygusal bir yapıya sahip olduğu, ancak tecrübeli teknik adamın onu sürekli motive ederek fayda sağladığı dile getirildi.

Sarı-kırmızılı futbolcu bu sezon Süper Lig'de 22 karşılaşmada görev aldı ve 3 gol, 1 asistle takıma ekstra katkı sağladı.