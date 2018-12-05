Galatasaray, Ryan Babel'in Transferi İçin Teklifte Bulundu
Galatasaray, Beşiktaş'ta forma giyen Ryan Babel için 2+1 yıllık teklifte bulundu.
Beşiktaş'ta sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel için Galatasaray'ın devreye girdiği ortaya çıktı. Ryan Donk'un da menajerine olan Winnie Haatrecht ile bir görüşme gerçekleştiren Sarı-Kırmızılı yönetim Hollandalı yıldıza kafa karıştırıcı bir teklifte bulundu.
Everton'dan kiralanan Onyekuru ile sezon sonunda yollar ayrılacak ve Nijeryalı futbolcu için İngiliz ekibine yeni bir teklif yapılmayacak. Onyekuru'dan doğacak boşluğu Babel ile doldurma planına sıcak bakan Fatih Terim, yönetime bu transfer için olumlu rapor verdi.
İMZA PARASI VE 2+1 YILLIK TEKLİF!
Galatasaray yönetimi Terim'le yapılan görüşmenin ardından Babel'e imza parası ve 2+1 yıllık sözleşme teklifinde bulundu. Menajer Winnie Haatrech'ın bir süredir Birleşik Arap Emelikleri'nden bazı kulüplerle temas halinde olduğu bilinirken yine de Galatasaray'ın teklifine olumlu yaklaştığı ve Sarı-Kırmızılılar'dan süre istediği öğrenildi.
Hem Galatasaray hem Birleşik Arap Emelikleri takımlarıyla pazarlık halinde olan menajerin bir yandan da Beşiktaş yönetimine bu teklifleri ileterek futbolcunun piyasasını arttırmaya çalıştığı öğrenildi. Ancak Beşiktaş, kesin bir dille Babel'in istediği rakamlara karşı çıkarken son olarak Fikret Orman da bu konuya noktaya koyan bir açıklama yaptı.
"BABEL FEDA EDİLMEYECEK BİR OYUNCU DEĞİL"
Fikret Orman, "Ryan Babel'in sözleşmesini uzatırsak, devam eder. Şu anda sözleşme konuşabilecek bir ortam oluşmadı Türkiye'de. Kur ne, neye göre transfer teklifi yapacağız? Hangi kura göre ödeyeceğiz? Ben 7,400 den euroyu aldım, oyuncuya ödeme yaptım, euro 5,900'e indi. Babel kıymetli bir oyuncu ama feda edilemeyecek bir oyuncu değil. Hiç kimse Beşiktaş'tan büyük değildir. Beşiktaş'ın ilkeleri ve büyüklüğü vardır." açıklamasında bulundu.
(Haber7)
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ulan şu 8taşı amma abarttın fiko yeter bea derbicik''in 8 taşı değilmi bu bahsettiğin takım, şöyle büyük böyle büyük kulüplerin büyüklüğü aldıkları kupalarla belli ezik seni :)Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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BABANIN PARASIMI LAN İNEK SANANE NEYLE ALIRSA ALIRCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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cinconsarayın babeli almaya parasımı kalmış ki. kulüp battı hala ne diyonuz. geçen sene TFF bu conconu şampiyon yapmasa kulüp kapıya kilit vuracaktı şampiyon yapıp 1-2 yıl daha uzattı TFF. himmetspor döneminde ariferdem cezasahası çizgisini görür görmez kendini yere atar aynı örgütün hakemleride penaltı verir conconu şampiyon yaparlardı. salatasaraylılar özledi o beleş şampiyonluk günlerini ondan ağlar bu geseliler. artık ağlaksaray oldu bu takım :))))Cevap Yaz 3 2 Yayından KaldırALAYINA CİMBOM: herkes haddi kadara konuşsun.. başarılar anlık değil ömürlük olur kuşcuk1 1 Yayından Kaldır
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beşiktaslı olrak gıtmesını ıstıyorum renkli kafanınCevap Yaz Yayından Kaldır