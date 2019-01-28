Galatasaray Rövanşa Hazır

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında yarın Boluspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim gözetiminde yapılan antrenman koordinasyon hareketleri ile ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Galatasaray, antrenman sonrası maç için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.

(İHA)

Kaynak: İHA