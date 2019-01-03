Galatasaray, Rodrigues'i Kap'a Bildirdi

Galatasaray Kulübü, Rodrigues'in transferi için Al Ittihad Football Club ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Garry Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

(İHA)

Kaynak: İHA