Galatasaray, Rodrigues'i Kap'a Bildirdi

Galatasaray, Rodrigues'i Kap'a Bildirdi

Galatasaray Kulübü, Rodrigues'in transferi için Al Ittihad Football Club ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Galatasaray, Rodrigues'i Kap'a Bildirdi

Galatasaray Kulübü, Rodrigues'in transferi için Al Ittihad Football Club ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcumuz Garry Rodrigues'in transferi konusunda Al Ittihad Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

(İHA)

Kaynak: İHA
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