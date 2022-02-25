Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Domenec Torrent yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin sonrasında top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Ardından tam sahada önce savunma, sonra da hücum organizasyonları üzerinde durulan antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Bugün gerçekleştirilen antrenmanda Fernando Muslera, takımdan ayrı topla saha çalışması yaparken Işık Kaan Arslan da özel program dahilinde çalıştı.

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.


Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Demirören Haber Ajansı - Spor

Florya Metin Oktay Tesisleri, Spor Toto Süper Lig, Galatasaray, Rizespor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title