Galatasaray - Rizespor maçının ardından - Fatih Terim (2)

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in salona gelişi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray - Rizespor maçının ardından, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

02.11.2019 00:00
Galatasaray - Rizespor maçının ardından - Fatih Terim (2)

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in salona gelişi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray - Rizespor maçının ardından, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA

VİDEO: Galatasaray - Rizespor maçının ardından - Fatih Terim (2)
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