Galatasaray - Rizespor maçının ardından - Fatih Terim (2)
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in salona gelişi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray - Rizespor maçının ardından, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
02.11.2019 00:00
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in salona gelişi
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray - Rizespor maçının ardından, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: AA
VİDEO: Galatasaray - Rizespor maçının ardından - Fatih Terim (2)