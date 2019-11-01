Galatasaray - Rizespor maçının ardından - Fatih Terim (1)
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in salona gelişi Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray - Rizespor maçının ardından, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
01.11.2019 23:53
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in salona gelişi
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in açıklamaları İSTANBUL - Galatasaray - Rizespor maçının ardından, Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: AA
VİDEO: Galatasaray - Rizespor maçının ardından - Fatih Terim (1)