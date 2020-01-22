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Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

22.01.2020 21:32 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:37
Galatasaray, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

, Ziraat Son 16 Turu rövanşında ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.


Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenmana salon çalışmasıyla başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası'nda dinamik ısınma yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde gruplar halinde beşe iki dar alan pas oyunu oynandı. Ana bölümde ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.


Öte yandan sakatlığı düzelen Belhanda, takımla birlikte çalışmalarda yer alırken, Andone de takımdan ayrı salonda bireysel kuvvet çalışması gerçekleştirdi.


Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayarak yarın saat 20.30'da Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda başlayacak olan karşılaşma için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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