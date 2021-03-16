Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürdü
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Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürdü

16.03.2021 17:19 | Son Güncelleme: 16.03.2021 17:34
Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas oyunları oynandı. Antrenmanın ana bölümünde oyunsal formda dayanıklılığa yönelik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Antrenmanda Ryan Donk'un tedavisine devam edildi. Emre Taşdemir, kondisyonerler eşliğinde saha dönüş çalışmalarına devam etti.

Galatasaray, Rizespor maçının hazırlıklarına yarın saat 11.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

-İHA-

Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Rizespor hazırlıklarını sürdürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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