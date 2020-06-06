Galatasaray, Rizespor'a hazırlanıyor Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Süper Lig'in 27'nci haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 27'nci haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Sarı-kırmızılılar, antrenmanın ana bölümünde 11'e 11 hazırlık maçı yaptı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.Galatasaray, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

Kaynak: DHA