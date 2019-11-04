Galatasaray, Real Madrid maçının hazırlıklarını sürdürdü

04.11.2019 14:35

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında Real Madrid ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra hedefe yönelik pas oyunları gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde taktik çalışma yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Real Madrid maçı için yarın sabah saat 11.00'de özel bir uçuşla Madrid'e hareket edecek.

(İHA)

Kaynak: İHA