Galatasaray-Real Madrid maçından notlar

22.10.2019 22:20

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında İspanya'nın Real Madrid takımını ağırlayan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Demir Grup Sivasspor maçının ilk 11'ine göre 4 değişiklik yaptı.

Terim, Süper Lig'de 3-2 kazandıkları Sivasspor karşılaşmasının ilk 11'inde oynattığı Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ömer Bayram ve Emre Mor'a Real Madrid maçının başlangıç kadrosunda görev vermedi. Tecrübeli teknik adam, bu futbolcuların yerine Mariano, Nagatomo, Donk ve Seri'yi oynattı.

Şener Özbayraklı, Ömer Bayram ve Emre Mor, Real Madrid maçında yedekler arasında otururken, Emre Taşdemir kadroya alınmadı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan müsabakaya Galatasaray, Fernando Muslera, Mariano Filho, Christian Luyindama, Marcao, Yuto Nagatomo, Ryan Donk, Steven Nzonzi, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Ryan Babel ve Florin Andone 11'i ile çıktı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Adem Büyük, Selçuk İnan, Ömer Bayram, Sofiane Feghouli ve Emre Mor yer aldı.

Falcao ve Lemina kadroda yok

Sarı-kırmızılı takımda Radamel Falcao ile Mario Lemina kadroya alınmadı.

Aşil tendonundan sakatlığı bulunan yıldız golcü Falcao, Süper Lig'deki Gençlerbirliği ve Demir Grup Sivasspor maçlarının ardından Real Madrid müsabakasında da görev yapamadı.

Sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği ve Sivasspor maçlarını kaçıran Lemina ise hafta sonunda takımla çalışmalara başlamasına rağmen antrenman eksiği nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Real Madrid'e PSG taktiği

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Real Madrid mücadelesine takımını UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 2. haftasında 1-0 kaybettikleri Paris Saint-Germain maçının taktiğiyle oynattı.

Defansif bir kadro oluşturan Terim, PSG maçında ilk 11'de oynayan 10 futbolcusuna Real Madrid müsabakasında da görev verdi. Tecrübeli teknik adam, PSG karşılaşmasından farklı olarak sakatlığı bulunan Falcao'nun yerine Sivasspor maçında 2 gol atan Andone'yi sahaya sürdü.

Taraftardan yoğun ilgi

Galatasaray taraftarı, Real Madrid müsabakasına büyük ilgi gösterdi.

Türk Telekom Stadı'nın tribünlerinde boşluk olmadığı görülürken, sarı-kırmızılı taraftarlar maç öncesinde ve sırasındaki tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi.

Gençlerin maçını Real Madrid kazandı

Galatasaray ile Real Madrid'in 19 yaş altı takımlarının karşılaştığı UEFA Gençlik Ligi müsabakasını 1-0 konuk ekip kazandı.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan maçtaki tek golü 89. dakikada Ramon Parra kaydetti.

Bu sonuçla Galatasaray, A Grubu'nda yaptığı 3 maçı da kaybederken, Real Madrid 3'te 3 yaptı.

Yaklaşık 400 basın mensubu akreditasyon yaptırdı

Galatasaray'ın Real Madrid ile oynadığı müsabaka için yaklaşık 400 basın mensubu akreditasyon yaptırdı.

Karşılaşmaya 55'i İspanyol, olmak üzere 79 yabancı basın mensubu akreditasyon gerçekleştirdi. Türkiye'den basın mensuplarının katılımıyla bu sayı 338'e ulaştı.

UEFA da farklı ülkelerden yayıncı kuruluşlar için basın tribününden 84 kişilik yer ayırdı.

Galatasaray'dan genç taraftara jest

Galatasaray Kulübü, Kuşadası'nda yaşayan ve en büyük hayali Türk Telekom Stadı'nda maç izlemek olan lösemi hastası Burak Yıldız'ı Real Madrid maçında ağırladı.

Başkan Mustafa Cengiz'in daveti üzerine karşılaşmayı izlemek için İstanbul'a gelen Yıldız, karşılaşma öncesi Cengiz'i ziyaret etti.

Maç öncesi dostluk yemeği

Karşılaşma öncesinde iki kulübün yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Yemek organizasyonuna Galatasaray'dan başkan Mustafa Cengiz, başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal, genel sekreter İlber Aydemir, yöneticiler Mahmut Recevik, Dorukhan Acar, Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyeleri Oytun Özer, Emre Uğurlu katıldı.

Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, üst yönetici (CEO) Angel Sanchez, yöneticiler Manuel Cerezo ile Jose Manuel Otero Lastres, kurumsal ilişkiler direktörü Emilio Butragueno ile UEFA delegeleri yemekte yer aldı.

Organizasyon sonunda Mustafa Cengiz, Yusuf Günay ile Kaan Kançal, Real Madrid ve UEFA yöneticilerine hatıra olarak Galatasaray Lisesi'nin tarihi kapısının maketini ve Galatasaray ile Real Madrid arasında oynanacak olan mücadeleyi temsil eden portre hediye etti.

Florentino Perez ise Cengiz'e imzalı Real Madrid forması verdi.

Kaynak: AA