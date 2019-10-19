Galatasaray - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Salı günü sahasında İspanya'nın Real Madrid takımı ile yapacağı A Grubu 3. hafta maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre cumartesi günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalışması yapıldı. İdmanın ana bölümünde ise dayanıklılığa yönelik çift kale oyun oynandı. Euronews.com'da Görüntüle