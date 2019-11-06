Galatasaray Real Madrid karşısında tamam mı devam mı maçına çıkıyor
Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray, A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak. Sarı kırmızı ekip İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybetmişti. Real Madrid bu maçı kazanırsa, Galatasarayın 2. tur şansı kalmayacak
Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekip İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybetmişti.
İspanya'nın başkenti Madrid'de Santiago Bernabeu Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak. Müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer ve yardımcıları yönetecek. Euronews.com'da Görüntüle