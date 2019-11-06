Galatasaray Real Madrid karşısında tamam mı devam mı maçına çıkıyor

Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi olan Galatasaray, A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak. Sarı kırmızı ekip İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybetmişti. Real Madrid bu maçı kazanırsa, Galatasarayın 2. tur şansı kalmayacak

06.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 06.11.2019 15:43
Galatasaray Real Madrid karşısında tamam mı devam mı maçına çıkıyor

Türkiye'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Galatasaray, A Grubu 4. hafta maçında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid takımıyla karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekip İstanbul'da oynanan ilk maçı 1-0 kaybetmişti.


İspanya'nın başkenti Madrid'de Santiago Bernabeu Stadı'nda gerçekleşecek karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'da başlayacak. Müsabakayı Alman hakem Felix Zwayer ve yardımcıları yönetecek. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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