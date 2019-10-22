Galatasaray-Real Madrid

Galatasaray ile İspanya'nın Real Madrid takımı arasında yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçının hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Türk TelekomHakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama,...

22.10.2019 21:02
Galatasaray-Real Madrid

Galatasaray ile İspanya'nın Real Madrid takımı arasında yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçının hakemleri ve takım kadroları şöyle:

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema

Kaynak: AA
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