Galatasaray-Real Madrid
Galatasaray ile İspanya'nın Real Madrid takımı arasında yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçının hakemleri ve takım kadroları şöyle: Stat: Türk TelekomHakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama,...
Galatasaray ile İspanya'nın Real Madrid takımı arasında yapılacak UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. hafta maçının hakemleri ve takım kadroları şöyle:
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Daniele Orsato, Lorenzo Manganelli, Alessandro Giallatini (İtalya)
Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Donk, Nzonzi, Seri, Belhanda, Babel, Andone
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Kroos, Casemiro, Valverde, Rodrygo, Hazard, Benzema