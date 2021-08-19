Galatasaray Randers rövanş maçı ne zaman?

UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporseverler ise Galatasaray Randers rövanş maçı ne zaman olduğunu merak etti. Peki, Galatasaray Randers rövanş maçı ne zaman?