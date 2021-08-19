Galatasaray Randers rövanş maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray maçın hazırlıklarını tamamladı. Sporseverler ise Galatasaray Randers rövanş maçı ne zaman olduğunu merak etti. Peki, Galatasaray Randers rövanş maçı ne zaman?
Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray Randers ile karşılaşıyor. Temsilcimiz bu maçtan da galibiyetle ayrılıp ikinci maça eli rahat şekilde çıkmak istiyor. Peki, Galatasaray Randers rövanş maçı ne zaman?İşte, detaylar… Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
GALATASARAY RANDERS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray Randers rövanş 26 Ağustos Perşembe günü oynanacak.
RANDERS - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Randers - Galatasaray maçı 19 Ağustos Perşembe (19.08.2021) saat 20.00'de oynanacak Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.