Galatasaray-Randers maçını Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek
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Galatasaray-Randers maçını Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek

Galatasaray-Randers maçını Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı maçı Belarus'tan hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers ile oynayacağı maçı Belarus'tan hakem Aleksei Kulbakov yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak müsabakada Aleksei Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ile Oleg Maslyanko üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Dzmitry Dzmitryieu olacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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Galatasaray-Randers maçını Belaruslu hakem Aleksei Kulbakov yönetecek - Haberler Spor
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