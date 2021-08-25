Galatasaray-Randers maçına doğru
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Galatasaray-Randers maçına doğru

Galatasaray-Randers maçına doğru
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini söyledi.

Galatasaraylı futbolcu Sacha Boey, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalmak istediklerini söyledi.

Fransız savunma oyuncusu, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Danimarka temsilcisi Randers takımıyla yapılacak maçtan önce Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın kendileri için çok önemli olduğunu anlatan Boey, "Gruplara kalabilmek için bu maçı kazanmamız gerekiyor. İlk hedefimiz Avrupa'da oynamak. Bunun için maçı iyi bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Sacha Boey, İskoçya'nın Celtic takımından da teklif aldığını ancak büyüklüğünden dolayı Galatasaray'ı tercih ettiğini belirtti.

Genç futbolcu, sarı-kırmızılı takıma transfer süreciyle ilgili, "Celtic'in bir transfer isteği vardı ama Galatasaray daha büyük bir takım. İkisi arasında bir tercih yaparken büyüklüğünden dolayı Galatasaray'ı seçtim." dedi.

Kendisi açısından Avrupa kupalarında oynamanın önemine değinen sarı-kırmızılı futbolcu, "Galatasaray gibi büyük bir takıma gelme amacım Avrupa sahnesinde yer almak ve her zaman şampiyonluk için oynamak. Bu benim için çok önemli." değerlendirmesini yaptı.

Galatasaray'da çıktığı 4 resmi maçı değerlendiren 20 yaşındaki sağ bek, "Tüm maçlar iyi geçti. Takım olarak çok iyi sonuçlar adlığımızı düşünüyorum. Bu süreçte takıma adaptasyon için arkadaşlarımın sağladığı kolaylıklar sürecin iyi geçmesini sağladı. En büyük önceliğim kolektif bir oyun oynamak. Kendimi geliştirmek için buraya geldim. Bunun için gerekli çalışmaları yapacağım. Hedefimiz sahada takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmak." ifadelerini kullandı.

Hücumu seven bir bek olduğunu dile getiren Boey, "Benim sahada yaptıklarım, modern bir bekin yapması gereken şeylerdir. Ofansif olarak takıma yardım etmeyi çok seviyorum. İleri çıkarak ortalarla gol attırmayı seviyorum." şeklinde görüş belirtti.

Galatasaray-Randers maçına doğru
Galatasaray-Randers maçına doğru
Galatasaray-Randers maçına doğru
Galatasaray-Randers maçına doğru

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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