Galatasaray Randers maçı ne zaman? Galatasaray Randers ne zaman? Galatasaray Randers UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman? İşte Randers kadrosu!

Temsilcimiz Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu. Danimarka ekibi Randers Galatasaray'ın rakibi oldu. Galatasaray ile Randers'ın eşleşmesinin ardından vatandaşlar maçın oynanacağı tarihleri araştırmaya başladı. Peki, Galatasaray Randers maçı ne zaman? Galatasaray Randers ne zaman? Galatasaray Randers UEFA Avrupa Ligi play-off maçı ne zaman? İşte Randers kadrosu!