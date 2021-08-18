Galatasaray, Randers maçı için Aarhus'ta

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk ayağında Danimarka'nın Randers takımı ile oynayacağı maç için Aarhus'a gitti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk ayağında Danimarka'nın Randers takımı ile oynayacağı maç için Aarhus'a gitti.

Saat 10.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçak ile TSİ 14.00'te Danimarka'nın Aarhus kentine ulaşan sarı kırmızılı kafile, kendileri için ayarlanan araç ile kamp yapacağı otele geçti.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir oyuncusu ile birlikte TSİ 18.30'da basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Sarı kırmızılılar, TSİ 19.00'da ise maç öncesi son çalışmasını yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk