Galatasaray, Randers maçı için Aarhus'ta
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray, Randers maçı için Aarhus'ta

Galatasaray, Randers maçı için Aarhus'ta
Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk ayağında Danimarka'nın Randers takımı ile oynayacağı maç için Aarhus'a gitti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off ilk ayağında Danimarka'nın Randers takımı ile oynayacağı maç için Aarhus'a gitti.

Saat 10.30'da İstanbul Havalimanı'ndan kalkan uçak ile TSİ 14.00'te Danimarka'nın Aarhus kentine ulaşan sarı kırmızılı kafile, kendileri için ayarlanan araç ile kamp yapacağı otele geçti.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bir oyuncusu ile birlikte TSİ 18.30'da basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. Sarı kırmızılılar, TSİ 19.00'da ise maç öncesi son çalışmasını yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhan Türk

Galatasaray 'Oğulcan' krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında formasına kavuşacak
Galatasaray "Oğulcan" krizini çözdü! Yıldız futbolcu, Hatay maçında formasına kavuşacak
G.Saray'da Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao için karar verildi! Satılması gündemde
G.Saray'da Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao için karar verildi! Satılması gündemde
Avrupa'da son düzlüğe gelen temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda
Avrupa'da son düzlüğe gelen temsilcilerimizin maçları şifresiz kanallarda
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ömer Çelik Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Ebru Şallı Hande Erçel Davut Güloğlu
Spor Mert Günok Rıza Çalımbay Rachid Ghezzal Mustafa Denizli Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray, Randers maçı için Aarhus'ta - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.8.2021 14:59:10. #1.14#

title