Galatasaray - Randers ilk 11'ler belli oldu mu? İşte, Galatasaray - Randers muhtemel 11'leri!

UEFA Avrupa Ligi ön elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Galatasaray - Randers bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Galatasaray - Randers maçı öncesi, Galatasaray - Randers ilk 11'ler belli oldu mu merak edildi. İşte, Galatasaray - Randers muhtemel 11'leri