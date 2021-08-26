Galatasaray-Randers
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Galatasaray-Randers

Galatasaray-Randers
Anadolu Ajansı / Ercan Çakar - Haberler | Spor

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Galatasaray-Randers maçının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Recep Tayyip ErdoğanHakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşındaki Galatasaray-Randers maçının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Aleksei Kulbakov, Dmitri Zhuk, Oleg Maslyanko (Belarus)

Galatasaray: Muslera, Boey, Alpaslan Öztürk, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Babel, Diagne

Randers: Carlgren, Johnsen, Egho, Mistrati, Kopplin, Tibbling, Piesinger, Marxen, Kallesoe, Kehinde, Lauenborg???

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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