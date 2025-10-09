Haberler

Galatasaray Rams Park zemini sentetik çim mi oldu, suni çim oldu?

Galatasaray Rams Park zemini sentetik çim mi oldu, suni çim oldu?
Galatasaray, RAMS Park Stadı'nın zemin kalitesini yükseltmek amacıyla kapsamlı bir yenileme süreci başlattı. Peki, Galatasaray Rams Park zemini sentetik çim mi oldu?

HT Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılı yönetim eylül ayının başında İngiltere merkezli OBI Sports şirketine saha zeminiyle ilgili teknik bir analiz yaptırdı. Hazırlanan raporun ardından kulüp, doğal çim yüzeyin dayanıklılığını artırmak için sentetik çim karışım uygulamasına geçti.

GALATASARAY RAMS PARK ZEMİNİ SENTETİK ÇİM Mİ OLDU?

OBI Sports'un hazırladığı teknik raporda, RAMS Park'ın yaz döneminde yüksek sıcaklık ve nem, kış aylarında ise gölge ve yetersiz ışık nedeniyle çim yapısının korunmasında ciddi güçlükler yaşandığı ifade edildi. Raporda, mevcut koşulların sadece bakım uygulamalarıyla aşılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle kapsamlı ve sürdürülebilir bir zemin stratejisinin benimsenmesi gerektiği vurgulandı.

GALATASARAY YÖNETİMİ YENİ SİSTEME GEÇTİ

Kulüp yönetimi, uzmanların önerileri doğrultusunda sahada sentetik çim katkı sistemine geçme kararı aldı. Bu kapsamda, doğal zemine sentetik liflerin entegre edilmesiyle dayanıklılığı artıran bir hibrit çim uygulamasına başlandı.

HEDEF KASIM AYINA YETİŞMEK

Geçtiğimiz hafta Japonya'dan getirilen özel ekipmanların kurulumu tamamlanırken, pazartesi günü itibarıyla çakış çalışmalarına başlandı. Bu yöntem, mevcut doğal çimin kök yapısını güçlendirerek hem zeminin uzun ömürlü olmasını hem de sezon boyunca stabil bir performans göstermesini hedefliyor. Çalışmaların kısa sürede bitirilip kasım ayı maç takvimine kadar sahanın tamamen hazır hale getirilmesi planlanıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
