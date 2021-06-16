Galatasaray rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi ön elemede Galatasaray kiminle eşleşti?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda karışılacağı rakip belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi ön elemede Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray rakibi kim oldu? İşte, detaylar.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği takım belli oldu. İlk maçlar 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz'da oynanacak. Peki, Galatasaray rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi ön elemede Galatasaray kiminle eşleşti?

GALATASARAY RAKİBİ KİM OLDU?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Hollanda ekibi PSV Eindhoven eşleşti. 26 takımın katıldığı kura çekiminde Galatasaray, lig yolunda Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile eşleşti.

PSV EINDHOVEN HAKKINDA

PSV ya da tam adıyla Philips Sport Vereniging (Türkçe: Philips Spor Birliği), 31 Ağustos 1913'te Philips işçileri tarafından kurulan bir spor kulübüdür. Ama kulüp en fazla başarıyı futbol şubesinde yakalamıştır. Hollanda'da Ajax ve Feyenoord ile birlikte Hollanda'nın en başarılı 3 takımdan biri olan PSV, en son 2014-15 sezonunda lig şampiyonu olmuştur. 1988'de de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olma başarısını göstermiştir.

PSV yetiştirdiği oyuncuları büyük paralar karşılığı Avrupa'nın ünlü kulüplerine satmasıyla bilinir.