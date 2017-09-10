Galatasaray Puan Kaybetti

Galatasaray, Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak ligde ilk puan kaybını yaşadı.

Galatasaray Puan Kaybetti

Galatasaray, Antalyaspor'la 1-1 berabere kalarak ligde ilk puan kaybını yaşadı.

Kaynak: Dunya.com