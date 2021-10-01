Galatasaray puan durumu! UEFA Avrupa Ligi E grubu puan durumu! Hangi takım kaçıncı sırada?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puanda ve kaçıncı sırada? GS gruptan 1. çıkar mı? GS puanı kaç? Galatasaray maçları ne zaman oynanacak? Galatasaray'ın gruptaki maçları ne zaman, saat kaçta, hangi günler? Gündem haberler için bizi takip edin.

GALATASARAY GRUPTA KAÇINCI SIRADA? KAÇ PUANI VAR?

Galatasaray E grubunda bulunuyor. Şuanda 4 puana sahip ve lider konumda.

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU

Galatasaray : 4 puan

Lazio : 3 puan

Marseille : 2 puan

Lokomotiv Moskova : 1 puan

Bu puan durumuna göre temsilcimiz Galatasaray 4 puanla lider konumda yer alıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Avrupa Ligi'nde ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren takımlar son 24 takım arasına kalacak. Üçüncü bitirenler ise Konferans Ligi'ne gidecek. İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

Haberler.com - Gündem