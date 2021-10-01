Galatasaray puan durumu! UEFA Avrupa Ligi E grubu puan durumu! Hangi takım kaçıncı sırada?
UEFA Avrupa Ligi 2. grup maçları sona erdi. Maçların ardından temsilcilerimizin puan durumları ve gruptaki sıralaması merak edildi. Gruptaki puan durumu merak edilen takımlardan birisi de Galatasaray oldu. Peki, Galatasaray Avrupa Ligi'nde kaç puanda, kaçıncı sırada? GS grubu puan durumu! UEFA Avrupa Ligi E grubu puan durumu ve detayları haberimizde...
Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde kaç puanda ve kaçıncı sırada? GS gruptan 1. çıkar mı? GS puanı kaç? Galatasaray maçları ne zaman oynanacak? Galatasaray'ın gruptaki maçları ne zaman, saat kaçta, hangi günler? Gündem haberler için bizi takip edin.
Galatasaray E grubunda bulunuyor. Şuanda 4 puana sahip ve lider konumda.
- Galatasaray : 4 puan
- Lazio : 3 puan
- Marseille : 2 puan
- Lokomotiv Moskova : 1 puan
Bu puan durumuna göre temsilcimiz Galatasaray 4 puanla lider konumda yer alıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Avrupa Ligi'nde ilk sırayı alacak takımlar direkt olarak son 16 turuna yükselecek. Grubunu ikinci sırada bitiren takımlar son 24 takım arasına kalacak. Üçüncü bitirenler ise Konferans Ligi'ne gidecek. İki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.