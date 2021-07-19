Galatasaray - PSV rövanş maçını Davide Massa yönetecek
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Galatasaray - PSV rövanş maçını Davide Massa yönetecek

Galatasaray - PSV rövanş maçını Davide Massa yönetecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray'ın iç sahada karşılaşacağı PSV müsabakasını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu rövanş maçında Galatasaray'ın iç sahada karşılaşacağı PSV müsabakasını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda iç sahada 28 Temmuz Çarşamba günü oynayacağı PSV maçının hakemleri açıklandı. UEFA'dan yapılan açıklamada Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak olan rövanş müsabakasında İtalyan hakem Davide Massa düdük çalacak. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Luca Pairetto olacak.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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