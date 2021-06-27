Galatasaray, PSV maçının provasını yaptı: Sarı-kırmızılılar, Bükreş'i Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 mağlup etti
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Galatasaray, PSV maçının provasını yaptı: Sarı-kırmızılılar, Bükreş'i Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 mağlup etti

Galatasaray, PSV maçının provasını yaptı: Sarı-kırmızılılar, Bükreş'i Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 mağlup etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında ilk maçını Dinamo Bükreş ile oynadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile karşılaşacak olan Galatasaray, yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında ilk maçını Dinamo Bükreş ile oynadı. Sarı-kırmızılılar, Aytaç Kara'nın golleriyle mücadeleden 2-1 galibiyetle ayrıldı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan mücadeleye teknik direktör Fatih Terim, "Berk Balaban, DeAndre Yedlin, Christian Luyindama, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Mustafa Mohamed." İlk 11'i ile çıktı. Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı ekip, 37'nci dakikada yeni transfer Aytaç Kara'nın serbest vuruştan attığı golle mücadelede 1-0 öne geçti. Konuk ekip, 49'uncu dakikada Adam Nemec'in attığı golle beraberliği yakalasa da sarı-kırmızılılar, 62'nci dakikada Aytaç Kara'nın penaltıdan attığı golle mücadeleden 2-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Galatasaray'da yeni transfer Alpaslan Öztürk de 90 dakika forma giyerek sarı-kırmızılı forma ile ilk defa ter döktü. Karşılaşmada ayrıca Ali Yavuz Kol, Arda Turan, Jesse Sekidika, Emre Taşdemir, Yunus Akgün ve Erkan Süer de çeşitli dakikalarda oyuna dahil oldu.

Öte yandan Galatasaray'da yıldız oyuncu, Mustafa Mohamed, karşılaşmanın 5'inci dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlanarak yerini 9'uncu dakikada Ali Yavuz Kol'a bıraktı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Galatasaray, PSV maçının provasını yaptı: Sarı-kırmızılılar, Bükreş'i Aytaç Kara'nın golleriyle 2-1 mağlup etti - Haberler Spor
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