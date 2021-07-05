Galatasaray PSV maçı ne zaman? PSV Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmak için 3 Tur oynayacak olan Galatasaray'da ilk rakibi PSV karşısında hedef galibiyet. Burak Elmas'ın başkan seçilmesinin ardından yola Fatih Terim ile devam edeceğini açıklamasının ardından Aslan'da Şampiyonlar Ligi için hesaplar yapılmaya başlandı. Peki, Galatasaray PSV maçı ne zaman? PSV Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi için ümitli olan Sarı-Kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi için gün sayıyor. Alparslan Öztürk ve Aytaç Kara ile anlaşan Aslan'da, yakın zaman içerisinde transferlerin duyurulması bekleniyor. Şampiyonlar Ligi maçlarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konu ise Galatasaray ile PSV arasında oynanacak maçlar hakkındaki bilgiler oldu. Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı maç hakkındaki detaylı bilgilere haberimizin devamından erişebilirsiniz.

PSV-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Gruplara katılmak için 3 tur atlaması gereken Galatasaray'ın, ilk maçında rakibi PSV ile 21 Temmuz Çarşamba günü Philips Stadion Stadyumu'nda oynanacak ve karşılaşma saat 19:00'dan itibaren Spor Smart ekranlarında yayınlanacak.

GALATASARAY-PSV MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, PSV ile karşılaşacağı ikinci maçı ise evinde oynayacak olan Aslan, rövanş maçını ise 27 Temmuz 2021 tarihinde Türk Telekom Stadyumunda oynayacak.

GALATASARAY İLE PSV ARASINDAKİ SON MAÇ

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği rakibi PSV ile en son hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. 18 Temmuz 2018 tahinde oynana maçı 3-1 kaybeden temsilcimizin tek golünü Martin Linnes atarken, PSV'nin gollerini ise Bergwijn, Malen ve Gakpo kaydetti.

GALATASARAY-PSV DAHA ÖNCEKİ KARŞILAŞMALAR

Galatasaray, PSV Eindhoven ile daha önce 7 kez karşılaştı. Hollanda ekibi sarı kırmızılılara karşı bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. PSV, Türk takımlarına karşı oynadığı toplam 19 maçta, 12 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY TURU GEÇEMEZSE

Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.