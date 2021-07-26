Galatasaray PSV maçı ne zaman? Galatasaray - PSV Eindhoven rövanş maçı hangi kanalda? PSV Eindhoven - Galatasaray maçı maçı hangi gün, saat kaçta?

İlk maçta deplasmanda PSV Eindhoven'a 5-1'lik skor ile yenilen temsilcimiz Galatasaray, rövanş maçında tur için bütün gücüyle saldırmayı planlıyor. Transferde ardı ardına KAP bildirimleri gelen Aslan, ilk maçta aldığı kötü sonucu telafi etmek için sahaya çıkacak. Galatasaray'ın PSV Eindhoven ile karşı karşıya geleceği Şampiyonlar Ligi 2. Tur rövanş karşılaşması ne zaman? Galatasaray PSV Eindhoven maçı hangi kanalda? Galatasaray PSV maçı saat kaçta?

İlk maçında PSV'ye farklı kaybeden temsilcimiz, mağlubiyetin yaralarını sarma, tur için varını yoğunu sahaya koymaya hazırlanıyor. İkinci maç için yoğun tempoda çalışan Aslan'da parola galibiyet. Yapılan transferle birlikte güç kazanan Galatasaray'ın PSV ile oynayacağı ikinci maç ise Türk futbol severler tarafından oldukça merak edilmekte. Rakibini evinde ağırlayacak olan Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş mücadelesinde PSV Eindhoven ile karşı karşıya geleceği mücadele ile ilgili detayları haberimizde bulabilirsiniz.

GALATASARAY PSV MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu 5-1'lik mağlubiyetin rövanş mücadelesinde evinde PSV'yi konuk edecek Galatasaray'ın bu zorlu mücadelesi 28 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'dan itibaren TV8'den canlı olarak yayınlanacak. İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in yöneteceği maç Türk Telekom Stadı'nda zeminin yenilenmesi nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'nden yoluna devam edecek.

GALATASARAY PSV MAÇI ANALİZLER!

PSV ile oynadığı yedi Avrupa kupası maçının beşini kaybeden Galatasaray'ın (2G) bu turnuvalarda daha fazla yenilgi aldığı tek rakibi Real Madrid (6M).

Galatasaray ile oynadığı yedi Avrupa kupası maçının beşini kazanan PSV'nin (2M) bu turnuvalarda daha fazla mağlup etmeyi başardığı tek rakibi Rapid Wien (6G). Hollanda temsilcisinin Avrupa arenasında filelerini en fazla havalandırdığı ekip de yine sarı-kırmızılılar (15 gol).

Şampiyonlar Ligi ön elemeleri tarihinde ilk maçı 4+ farkla kaybeden 91 takımın hiçbiri tur atlamayı başaramadı. Bu turnuvanın çift ayaklı eleme turlarındaki ilk karşılaşmasında 4+ farklı yenilgi alan 105 takım arasında tur atlamayı başaran tek ekip ise 2015/16'da PSG'yi eleyen Barcelona'ydı (0-4 & 6-1).

Bu eşleşmenin ilk maçında PSV'ye 5-1 kaybeden Galatasaray, Avrupa kupaları ön elemeleri tarihindeki en farklı yenilgisini aldı. Bu aşamada çıktığı son altı maçın üçünü kaybeden sarı kırmızılı ekip (2G 1B), daha önceki 38 karşılaşmada sadece iki yenilgi almıştı (24G 12B).

Avrupa kupaları ön elemeleri tarihinde iç saha mağlubiyeti almayan takımlar arasında Galatasaray'dan (14G 7B) daha fazla maça çıkan tek takım Beşiktaş (18G 4B). Şampiyonlar Ligi ön elemelerindeki 12 iç saha maçını da kaybetmeyen Galatasaray (9G 3B), Olympiakos'un rekoruna ortak olmak istiyor (13 maç).

GALATASARAY-PSV DAHA ÖNCEKİ KARŞILAŞMALAR

Galatasaray, PSV Eindhoven ile daha önce 8 kez karşılaştı. Hollanda ekibi sarı kırmızılılara karşı bu maçlarda 3 galibiyet elde ederken 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. PSV, Türk takımlarına karşı oynadığı toplam 20 maçta, 12 mağlubiyet aldı. geçtiğimiz günlerde Şampiyonlar Ligi 2. tur mücadelesi ilk maçında temsilcimiz Galatasaray sahadan 5-1'lik sonuç ile mağlup ayrıldı.

GALATASARAY TURU GEÇEMEZSE

Sarı-kırmızılılar, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

PSV GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray'da yeni transferler Alparslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. Tur rövani mücadelesinde PSV ile karşı karşıya geleceği maçta ilk 11 başlamaları bekleniyor. UEFA Kayıt dönemi PSV ilk maçından önce olduğu için Galatasaray'ın yeni transferleri sol bek Patrick van Aanholt, Alexandru Cicaldau bu maçların kadrosuna kaydedilemeyecek ve forma giyemeyecek. Aslan'ın PSV'yi elemesi halinde bir üst tur maçları için yeni transferler kayıt edilebilecek.

PSV: Drommel, Teze, Andre Ramalho, Obispo, Max, Sangare, Rosario, Madueke, Mario Götze, Gakpo, Eran Zahavi

GALATASARAY: Muslera, Sekidika, Alpaslan, Öztürk, Ömer Bayram, Luyindama, Ryan Babel, Arda Turan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed