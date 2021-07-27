Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını tamamladı
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Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını tamamladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi İkinci Ön Eleme Turu'nda PSV Eindhoven ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra gruplar halinde sınırlı alanda pas ve top kapma oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Öte yandan yeni transfer Sacha Boey ilk kez takımla birlikte antrenmanda yer aldı. Antrenmanın ardından Ömer Bayram'ın doğum günü kutlandı.

Galatasaray, PSV Eindhoven ile yarın saat 21.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda karşılaşacak. - İSTANBUL

Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, PSV maçı hazırlıklarını tamamladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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