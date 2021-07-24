Galatasaray, PSV hazırlıklarına devam etti
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Galatasaray, PSV hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, PSV hazırlıklarına devam etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu ikinci ayağında Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesi Teknik Direktör Fatih Terim, oyuncularıyla saha içinde bir toplantı yaptı. Antrenmana ise sahada kuvvet çalışmasıyla başladı. Daha sonra sınırlı alanda pas oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

Galatasaray hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Galatasaray, PSV hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, PSV hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, PSV hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, PSV hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, PSV hazırlıklarına devam etti
Galatasaray, PSV hazırlıklarına devam etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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