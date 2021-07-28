Galatasaray-PSV Einhoven maçından notlar
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Galatasaray-PSV Einhoven maçından notlar

Galatasaray-PSV Einhoven maçından notlar
Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında PSV Eindhoven'la karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk maça göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında PSV Eindhoven'la karşılaşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, ilk maça göre kadroda 3 değişiklik yaptı.

Hollanda'da oynanan ilk karşılaşmada ilk 11'de görev alan Alpaslan Öztürk, Arda Turan ve Ryan Babel, İstanbul'daki ikinci maçta yedek soyundu. Terim, bu üç oyuncunun yerine Mustafa Muhammed, Barış Alper Yılmaz ve de Andre Yedlin'e forma verdi.

Terim ayrıca ilk maçta Hollanda'ya götürmediği Mbaye Diagne'yi rövanşta maç kadrosuna alarak yedek soyundurdu.

Barış Alper Yılmaz ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın Ankara Keçiörengücü'nden transfer ettiği Barış Alper Yılmaz, sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıktı.

Geçen sezonu TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'nde tamamlayan 21 yaşındaki Ümit Milli futbolcu, teknik direktör Fatih Terim tarafından ilk kez PSV Eindhoven karşılaşmasında görevlendirildi.

Stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında taraftar alındı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasıyla maçlara seyirci alınmamasının ardından takımlarından uzak kalan Galatasaraylı taraftarlar, PSV Eindhoven maçıyla birlikte tribünlere geri döndü.

Stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında tribünlere giren taraftarlar, sarı-kırmızılı takımın ısınmak için sahaya çıkmasıyla birlikte desteklerini gösterirken, stat önünde de takım otobüsünü coşkuyla karşıladı.

Schmidt'ten tek değişiklik

PSV Eindhoven Teknik Direktörü Roger Schmidt, İstanbul'da oynanan rövanş maçında kadroda tek değişiklik yaptı.

Alman teknik adam, ilk maçta görev yapan Yorbe Vertessen'in yerine Cody Gakpo'yu görevlendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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