Galatasaray-PSV Eindhoven maçının ardından

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden PSV Eindhoven'da teknik direktör Roger Schmidt, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında Galatasaray'ı 2-1 mağlup eden PSV Eindhoven'da teknik direktör Roger Schmidt, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Schmidt, "Galibiyetten dolayı mutluyuz. Galatasaray ilk 20 dakika boyunca iyi baskı ve iyi defans yaptı. Kendimizi ortaya koyduk. Başarılı oynadık. İlk golden sonra güvenimiz arttı. Hak ettiğimizi düşünüyorum. Zordu ama başardık." ifadelerini kullandı.

Bu turun kolay geçmediğini kaydeden Alman teknik adam, "Bu eleme zor geçti ama iyi iş çıkardık iki maçta da. Kendimize güvenimiz arttı. Önümüzdeki elemeler için elimizden geleni yapacağız." dedi.

İki maçta 7 gol kaydeden PSV Eindhoven'ın performansını değerlendiren Schmidt, "Başlamadan önce kaç gol atacağımızı bilmiyoruz. Geçen sezon çok gol kaybı yaşadık. Bu sene iyi başladık. Muslera iyi bir kaleci ama ilk maçta tam gününde değildi. Bunu önümüzdeki maçlarda da devam edebilirsek bizim için iyi olacak." şeklinde konuştu.

Maçtan önce İstanbul Boğazı'nı gezen Schmidt, "İki günlük vaktimiz vardı, tekne turu yapmaya karar verdik. Güzel ve keyifliydi. İstanbul'u çok beğendim." değerlendirmesinde bulundu.

Madueke: "Maçların kolay geçtiğini söyleyemem"

Karşılaşmada ilk golü kaydeden Noni Madueke ise şunları kaydetti:

"Burada oynamak güzel bir deneyimdi. Galatasaray iyi bir takım ve iyi taraftarları var. İyi bir atmosfer vardı. Galatasaray'ın güzel bir taraftar grubu var, kendimizi buna hazırlayarak geldik. Sonuçtan mutluyum. İlk 11'de başlamış olmak bana güven veriyor. 11'de başladığım için mutluyum. Bana bu şansı verdiği için hocama teşekkür ediyorum. Kolay bir maç değildi bizim için. Galatasaray saygı duyduğumuz bir takım. Maçların kolay geçtiğini söyleyemem."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul