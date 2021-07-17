Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman? PSV Galatasaray maçı ne zaman? Galatasaray maçı hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? İşte muhtemel 11'ler

Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak için PSV ile zorlu 2 maç oynayacak olan Galatasaray, yola Fatih Terim ile devam kararının ardından yoğun tempoda çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan Şampiyonlar Ligi fırsatını değerlendirmek isteyen Aslan, transferde ise acele etmek istemiyor. Kadrosuna Alparslan Öztürk ve Aytaç Kara gibi isimlerle takviyede bulunan Galatasaray'ın PSV ile yapacağı maç ise internette en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Peki, PSV Galatasaray maçı ne zaman?

Ligi Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayarak Şampiyonlar Ligi Gruplarına katılmak için 2. Tur'da PSV'yi geçmek zorunda olan Aslan'da yakın zamanda kadroya takviye yapması beklenirken, daha üst profildeki oyuncular için Şampiyonlar Ligi 2. Turu'ndan alınacak sonuçlar oldukça önem taşıyor. Sarı-Kırmızılıların PSV ile oynayacakları maçın detayları ise son dönemde vatandaşlar tarafından internette en çok aratılan konular arasında yer almakta. PSV, Galatasaray maçı hakkındaki detaylara haberimizin devamından erişebilirsiniz.

PSV-GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Gruplara katılmak için 3 tur atlaması gereken Galatasaray'ın, ilk maçında rakibi PSV ile 21 Temmuz Çarşamba günü Philips Stadion Stadyumu'nda oynanacak maçı İspanya Futbol Federasyonundan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Jose Naranjo ve Diego Sanchez Rojo yapacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 19:00'dan itibaren Spor Smart ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY-PSV MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, PSV ile karşılaşacağı ikinci maçı ise evinde oynayacak olan Aslan, rövanş maçını ise 27 Temmuz 2021 tarihinde Türk Telekom Stadyumunda oynayacak.

GALATASARAY İLE PSV ARASINDAKİ SON MAÇ

Galatasaray Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği rakibi PSV ile en son hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti. 18 Temmuz 2018 tahinde oynana maçı 3-1 kaybeden temsilcimizin tek golünü Martin Linnes atarken, PSV'nin gollerini ise Bergwijn, Malen ve Gakpo kaydetti.

GALATASARAY-PSV DAHA ÖNCEKİ KARŞILAŞMALAR

Galatasaray, PSV Eindhoven ile daha önce 7 kez karşılaştı. Hollanda ekibi sarı kırmızılılara karşı bu maçlarda 2 galibiyet elde ederken 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. PSV, Türk takımlarına karşı oynadığı toplam 19 maçta, 12 mağlubiyet aldı.

GALATASARAY TURU GEÇEMEZSE

Galatasaray, Hollanda temsilcisi karşısında 2. ön eleme turunu geçememesi halinde bu kez Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan yoluna devam edecek.

PSV GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Galatasaray'da yeni transferler Alparslan Öztürk ve Aytaç Kara'nın Şampiyonlar Ligi ön eleme 2. Tur mücadelesinde PSV ile karşı karşıya geleceği maçta ilk 11 başlamaları beklenirken, Galatasaray'ın henüz anlaşmaya varmadığı Mostafa Muhammed'in maç kadrosunda olup, olmayacağı şu an için netlik kazanmadı.

PSV: Drommel, Teze, Andre Ramalho, Obispo, Max, Sangare, Rosario, Madueke, Mario Götze, Vertessen, Eran Zahavi

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Alpaslan, Öztürk, Ömer Bayram, Luyindama, Ryan Babel, Oğulcan, Aytaç Kara, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Mostafa Mohamed ya da Falcao