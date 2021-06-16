Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda karışılacağı rakibi PSV Eindhoven oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi ön maçı ne zaman? Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, detaylar..

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği takım PSV Eindhoven oldu. İlk maçlar 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz'da oynanacak. Peki, Galatasaray rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi ön elemede Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, nerede oynanacak?

GALATASARAY PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN?

İlk maçlar 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz'da oynanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için bu turun ardından üçüncü ön elemeyi ve ardından play-off turunu geçmesi gerekiyor. Galatasaray eğer 2. ön eleme turunda elenirse, Avrupa Ligi'nin play off turu öncesi son elemesi olan üçüncü öne eleme turuna devam edecek.

PSV EINDHOVEN HAKKINDA

PSV ya da tam adıyla Philips Sport Vereniging (Türkçe: Philips Spor Birliği), 31 Ağustos 1913'te Philips işçileri tarafından kurulan bir spor kulübüdür. Ama kulüp en fazla başarıyı futbol şubesinde yakalamıştır. Hollanda'da Ajax ve Feyenoord ile birlikte Hollanda'nın en başarılı 3 takımdan biri olan PSV, en son 2014-15 sezonunda lig şampiyonu olmuştur. 1988'de de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olma başarısını göstermiştir.

PSV yetiştirdiği oyuncuları büyük paralar karşılığı Avrupa'nın ünlü kulüplerine satmasıyla bilinir.