Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, nerede oynanacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, nerede oynanacak?

Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, nerede oynanacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda karışılacağı rakibi PSV Eindhoven oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi ön maçı ne zaman? Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, nerede oynanacak? İşte, detaylar..

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda eşleştiği takım PSV Eindhoven oldu. İlk maçlar 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz'da oynanacak. Peki, Galatasaray rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi ön elemede Galatasaray kiminle eşleşti? Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, nerede oynanacak?

GALATASARAY PSV EİNDHOVEN MAÇI NE ZAMAN?

İlk maçlar 20-21 Temmuz, rövanş ise 27-28 Temmuz'da oynanacak.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmesi için bu turun ardından üçüncü ön elemeyi ve ardından play-off turunu geçmesi gerekiyor. Galatasaray eğer 2. ön eleme turunda elenirse, Avrupa Ligi'nin play off turu öncesi son elemesi olan üçüncü öne eleme turuna devam edecek.

PSV EINDHOVEN HAKKINDA

PSV ya da tam adıyla Philips Sport Vereniging (Türkçe: Philips Spor Birliği), 31 Ağustos 1913'te Philips işçileri tarafından kurulan bir spor kulübüdür. Ama kulüp en fazla başarıyı futbol şubesinde yakalamıştır. Hollanda'da Ajax ve Feyenoord ile birlikte Hollanda'nın en başarılı 3 takımdan biri olan PSV, en son 2014-15 sezonunda lig şampiyonu olmuştur. 1988'de de UEFA Şampiyonlar Ligi'ni kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olma başarısını göstermiştir.

PSV yetiştirdiği oyuncuları büyük paralar karşılığı Avrupa'nın ünlü kulüplerine satmasıyla bilinir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Bülent Turan Emmanuel Macron Fahrettin Altun
Magazin Bergen Hadise Acun Ilıcalı Farah Zeynep Abdullah
Spor Yiğit Şardan Nihat Özdemir Roland Garros Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Galatasaray PSV Eindhoven maçı ne zaman, nerede oynanacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 14:55:03. #1.13#

title