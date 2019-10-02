Galatasaray, PSG'ye karşı 3. mağlubiyetini aldı

02.10.2019 00:01

Galatasaray, 18 yıl sonra karşılaştığı Fransız ekibi Paris Saint Germain'e yenilerek, rakibine karşı 3. mağlubiyetini aldı.



Galatasaray, Fransız ekibi Paris Saint Germain ile bugüne kadar resmi maçlarda 4 kez karşı karşıya gelmişti. İki takım en son yine bir Şampiyonlar Ligi maçında 13 Mart 2001 tarihinde Fransa'da mücadele etmişti. Galatasaray ile PSG, 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçıyla birlikte 5. kez rakip oldu.



Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar rakibine karşı 3. mağlubiyetini aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA