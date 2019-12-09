Galatasaray, PSG maçının hazırlıklarını sürdürdü

09.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 09.12.2019 13:50

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Fransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) ekibi ile 11 Aralık Çarşamba günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların salondaki çalışmaların ardından sahada yenilenme koşusu yaptığı belirtildi.

Ryan Babel ve Sofiane Feghouli'nin tedavilerinin ardından koşu çalışmalarına devam ettiği aktarıldı.

Aytemiz Alanyaspor maçında geçirdiği sakatlık sonrası MR'ı çekilen ve sağ alt arka adalesinde orta düzeyde zorlanma tespit edilen Adem Büyük'ün tedavisine başlandığı kaydedildi.

Sarı-kırmızılı takım yarın Paris'e gidecek ve son antrenmanını maçın oynanacağı Parc des Princes Stadı'nda yapacak.

Kaynak: AA