Galatasaray, PSG maçına hazır
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, basın mensuplarına 15 dakika açık bölümde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Galatasaray, basına kapalı bölümde ise yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu.
Antrenmana sakatlığı bulunan Mario Lemina katılmadı.