Galatasaray, PSG maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

30.09.2019 22:28
Galatasaray, PSG maçına hazır

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda yarın Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain (PSG) ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sarı-kırmızılı oyuncular, basın mensuplarına 15 dakika açık bölümde ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Galatasaray, basına kapalı bölümde ise yarınki karşılaşmanın taktiği üzerinde durdu.

Antrenmana sakatlığı bulunan Mario Lemina katılmadı.

Kaynak: AA
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