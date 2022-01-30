Galatasaray'da Luyindama Al Taawon'a kiralandı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray, Demokratik Kongolu futbolcusu Christian Luyindama'nın Suudi Arabistan takımlarından Al Taawon'a satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.
Galatasaray, Demokratik Kongolu futbolcusu Christian Luyindama'nın Suudi Arabistan takımlarından Al Taawon'a satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılıların transfer ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan'ın Al Taawon Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı - Spor