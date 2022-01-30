Galatasaray'da Luyindama Al Taawon'a kiralandı - Haberler Spor
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Galatasaray'da Luyindama Al Taawon'a kiralandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Galatasaray'da Luyindama Al Taawon'a kiralandı

Galatasaray, Demokratik Kongolu futbolcusu Christian Luyindama'nın Suudi Arabistan takımlarından Al Taawon'a satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Galatasaray, Demokratik Kongolu futbolcusu Christian Luyindama'nın Suudi Arabistan takımlarından Al Taawon'a satın alma opsiyonlu kiralık olarak transfer olduğunu açıkladı.

Sarı-kırmızılıların transfer ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Christian Luyindama'nın satın alma opsiyonlu geçici transferi için Suudi Arabistan'ın Al Taawon Kulübü ile 2021-2022 sezonu sonuna dek anlaşmaya varılmıştır" denildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Spor

Christian Luyindama, Suudi Arabistan, Galatasaray, Spor, Haber

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