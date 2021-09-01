Galatasaray, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başladı
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Galatasaray, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başladı

Galatasaray, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi için görüşmelere başladı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Galatasaray, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray, milli futbolcu Halil Dervişoğlu'nun transferi için Brentford Kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Halil İbrahim Dervişoğlu ve Kulübü Brentford ile oyuncunun 2021-2022 sezonu sonuna kadar geçici transferi ve ön alım hakkı konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Geride kalan sezonun ikinci yarısında da Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen 21 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de çıktığı 12 maçta 3 gole imza atmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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