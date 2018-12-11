Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi
Galatasaray, 'talimatlara aykırı hareketler' nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 08.12.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. ve 13/8. maddesi ile 14/2 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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