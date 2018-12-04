Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna Sevk Edildi
Galatasaray, taraftarlarının neden olduğu 'çirkin ve kötü tezahürat' ve 'saha olayları' nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Galatasaray, Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 02.12.2018 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddesi, 13/8. maddesi ve 14/2. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
YORUMLAR (27)
-
Ben galatasaraylıyım kim küfür ediyorsa cezayı kesin ancak burda nefretlik düşmanlık söylemleri yapan taraftarları da kınıyorumCevap Yaz Yayından Kaldır
-
Arkadaş araştırın önünüzde internet var bugüne kadar beşiktaş kadar ağız ve fazla cezalandırılmış başka takım varmı acaba tüpçüye gelince beşiktaşa şimdiye kadar zararından başka neyi dokunmuş yapmayın objektif olun !Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
türk futbolu bitmiş malesef bu tüpçünün ve yandaşlarının acilen tff den istifa etmesi gerekmekdedir bunu sadece gs için söylemiyorum türk futbolu ileri gidecegine geri geri gitmekdedir bu yönetimin sayesin deCevap Yaz Yayından Kaldır
-
şimdi yine başlar bu ağlaksaraylılar ağlamaya :)))Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
-
Bunebe önüne gelen bize vuruyor şamar oğlanına döndük yazık çok yazıkCevap Yaz 1 Yayından Kaldır