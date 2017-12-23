Galatasaray, Potada Hükmen Galip

Galatasaray, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Adana ASKİ karşısında hükmen 20-0 galip sayıldı.

Galatasaray, Potada Hükmen Galip

Menderes Spor Salonu'nda oynanması gereken karşılaşma, Adana ASKİ'nin  bu sezon 4. kez lisanslı başantrenörle maça çıkmadığı gerekçesiyle oynanmadı.

Maçın başlamasına kısa bir süre kala iki takım oyuncularının da  sahaya çıkmasının ardından, "Adana ASKİ'nin resmi olarak başantrenörü olmadığı  gerekçesiyle maç iptal edilmiştir." anonsu yapıldı.

Galatasaray'ın itirazı üzerine karşılaşma oynanmadı ve statü gereği  sarı-kırmızılılar hükmen galip ilan edildi.

Adana ASKİ Genel Menajeri Haki Buhari, anlaşma yaptıkları Elmedin  Omanic'in ilk maçta sahada istatistikçi olarak yer aldığını söyledi. Daha sonra  oynanan maçta Omanic'in yardımcı antrenör olarak sahaya çıktığını belirten  Buhari, "Federasyonla dün yaptığım telefon görüşmesinde, 'Antrenörünüz 3 maç  yardımcı hoca olarak ayakta olma hakkını kullandı. Antrenörleriniz oturarak maçı  yönetir, molaları kaptan alır.' dendi. Galatasaray'ın itirazı noktasında  federasyonun böyle bir karar alması nedeniyle Adana halkından, seyircilerimizden  basının önünde özür diliyorum." diye konuştu.

Takım olarak kendilerinde de hata bulunduğunu ifade eden Buhari,  "Belki de antrenör işinin şu ana kadar geciktirilmesi bizim hatamızdır. Bu maçın  iptal kararının verilmesinde, federasyonun bunu yazılı olarak bizi uyarmaması,  telefon teyitli konuşmamda deklare edilmemesi önemli rol oynadı. Bu konunun  takipçisi olacağız. Federasyona gerekli itiraz hakkımızı kullanacağız. Çünkü  burada mağdur edilen, seyircimizin önünde küçük düşürülen biziz." ifadelerini  kullandı.

Basketbol Adana İl Temsilcisi Abdullah Kutlu ise, Galatasaray'ın  itiraz hakkı bulunduğunu ve bunu kullandığını için müsabakanın oynanmadığını  bildirdi.

  

Kaynak: Skorer

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