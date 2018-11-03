Galatasaray Pınar Karşıyaka'yı Devirdi
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Pınar Karşıyaka'yı 81-71 mağlup etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Pınar Karşıyaka'yı 81-71 mağlup etti.
KÜNYE
Salon: Sinan Erdem Hakemler: Mehmet Serdar Ünal xx, Ozan Çakar xx, Ali Köseoğlu xx Galatasaray: Göksenin Köksal 8 xx, Harrison xx 10, Heyes xxx 13, Webster xxx 17, Auguste xxx 15, Caner x, Ege x 2, Erol Can x 5, Can x 2, Arapovic xx 9 Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan Pınar Karşıyaka: İlkan xx 7, Tayfun x 3, Walker x 2, Marei xxx 19, Henry xxx 17, Akif x, Berk xx 11, Gailius xxx 12, Chatman x Başantrenör: Özhan Çıvgın 1. periyot: 23-21 (Galatasaray lehine) Devre: 51-38 (Galatasaray lehine) 3. periyot: 67-51 (Galatasaray lehine)
(Uygar Aydın/İHA)